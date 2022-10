Veneto: assessore Protezione civile, Vaia esempio virtuoso di tutela cittadini e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Venezia un workshop organizzato all'interno della Settimana nazionale della Protezione civile dedicato all'emergenza Vaia e alle lezioni apprese, così come i risultati ottenuti, dopo quell'evento estremo. "Credo che Vaia debba essere ricordato come esempio virtuoso di quello che siamo riusciti a fare: tutti siamo a favore dell'ambiente, del suo rispetto, del concerto, ecc., ma di fronte ad un rischio di incolumità pubblica è evidente che in una scala di priorità dobbiamo tener presente che la prima cosa da fare è la tutela della vita umana ricordandoci che l'essere umano fa parte integrante dell'ambiente e non è un soggetto avulso", ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin. "Abbiamo fatto un sacco di lavori e di opere in poco tempo e questo è stato possibile grazie alle deroghe innumerevoli che ci sono state concesse e che ci fanno riflettere - ha poi raccontato l'assessore Bottacin - viviamo infatti in un Paese in cui le opere di difesa del suolo spesso vengono fatte solo dopo che è accaduto il fatto tragico e ciò accade anche perché farle prima è spesso praticamente impossibile". (segue) (Rev)