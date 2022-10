Veneto: assessore Protezione civile, Vaia esempio virtuoso di tutela cittadini e ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Protezione civile nazionale ha evidenziato "l'eccezionalità del modello veneto per la gestione di questo evento catastrofico - ha fatto eco Luca Zaia, presidente della regione Veneto - parliamo di oltre 2.000 cantieri avviati, di un importo delle opere messe in campo di oltre 1 miliardo di euro. Un lavoro fondamentale e prezioso che ha dimostrato, ancora una volta, come sia stato pieno e totale l'impegno della regione Veneto nei confronti del suo territorio, del suo ambiente e delle sue montagne su cui il mondo intero sta concentrando la sua attenzione in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026". (Rev)