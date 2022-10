Veneto: Ciambetti su Fontana, ruolo importante per vita e dinamica democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo Fontana è "chiamato ad un ruolo prestigioso quanto importante per la vita e la dinamica democratica. Sono sicuro che saprà sorprendere molti, smentendo soprattutto chi guarda a lui attraverso le lenti degli stereotipi e con troppi pregiudizi" Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Veneto Lorenzo Ciambetti. "All'amico Lorenzo – ha poi aggiunto - non solo i miei complimenti ma anche un grande 'in bocca al lupo' per un buon lavoro in anni che si preannunciano particolarmente difficili per l'intera nazione e soprattutto per i più deboli e i più poveri, per tante famiglie verso le quali un uomo come lui non farà venir meno il suo impegno di solidarietà concreta". "Sono convinto che Lorenzo Fontana non sarà un opaco burocrate, ma si porrà da subito superpartes al servizio delle Istituzioni democratiche e del Paese" ha poi concluso. (Rev)