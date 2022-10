Bosnia-Italia: a Sarajevo un "Football Camp" per i giovani organizzato dalla Atalanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta alla presenza dell'ambasciatore in Bosnia Erzegovina, Marco Di Ruzza, la conferenza stampa di presentazione del "Football Camp" che l'Atalanta B.C. organizzerà a Sarajevo presso il Centro sportivo "Safet Zajko" nei giorni 19-21 ottobre e al quale parteciperanno 120 giovani di età compresa tra gli otto e i dodici anni. L'iniziativa gode del sostegno di Intesa Sanpaolo Banka e della collaborazione della città di Sarajevo. Marco Trevisan, presidente del Management board di Intesa Sanpaolo Banka, ha spiegato come la collaborazione con il progetto si inquadri nell'azione che il gruppo creditizio svolge per sostenere le comunità locali, con particolare attenzione verso situazioni di svantaggio sociale. È stato in proposito ricordato come tra i bambini e le bambine che prenderanno parte alla tre giorni calcistica alcuni provengano da orfanotrofi e altre strutture di assistenza sociale. (segue) (Seb)