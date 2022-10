Bosnia-Italia: a Sarajevo un "Football Camp" per i giovani organizzato dalla Atalanta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del settore Marketing dell'Atalanta, Romano Zanforlin, e il Coordinatore delle attività di base del settore giovanile, Stefano Bonaccorso, hanno sottolineato la valenza sociale, oltre che sportiva, dell'iniziativa, non senza ricordare che è la prima volta che la società orobica – ormai da tempo protagonista di stagioni di alto livello – sceglie la Bosnia Erzegovina per realizzare tale iniziativa. Nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa, l'ambasciatore Di Ruzza ha sottolineato come l'azione dell'ambasciata d'Italia a Sarajevo – in particolare attraverso la diplomazia culturale e i progetti di cooperazione allo sviluppo – si articoli principalmente lungo due percorsi paralleli: rafforzare ulteriormente gli eccellenti rapporti tra i due Paesi e creare strumenti che possano aggregare le varie componenti sociali della Bosnia Erzegovina, guardando specialmente alle nuove generazioni, al di là di ogni barriera etnico-religiosa, così da contribuire ai processi di riconciliazione nazionale nel Paese e al contempo al suo cammino di integrazione europea. (segue) (Seb)