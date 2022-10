Libia: nuovo inviato Onu a Tripoli, “guiderò sforzi per giungere a soluzione sostenibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, è giunto, oggi, a Tripoli, dando ufficialmente inizio anche alla propria missione a capo della Missione di sostegno Unsmil. “Guiderò i buoni uffici delle Nazioni Unite e gli sforzi di mediazione per raggiungere una soluzione sostenibile e pacifica guidata e sostenuta dai libici” ha dichiarato Bathily, aggiungendo: “Supervisionerò anche il lavoro dell'Unsmil”. L’inviato ha poi fatto sapere che nei prossimi giorni terrà colloqui con tutte le parti libiche, compresi i membri della “società civile, donne e giovani” per ascoltare le loro opinioni “sulla situazione politica, economica e di sicurezza” e la loro “visione sul futuro del Paese”. (segue) (Lit)