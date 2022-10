Libia: nuovo inviato Onu a Tripoli, “guiderò sforzi per giungere a soluzione sostenibile” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di inviato speciale in Libia è rimasta a lungo vacante a causa di divergenze tra i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e da parte delle autorità libiche di Tripoli. L’ex rappresentante, lo slovacco Jan Kubis, si era dimesso nel novembre 2021. Bathily ha servito in precedenza come esperto indipendente per la revisione strategica dell’Unsmil nel 2021, lavorato come rappresentante speciale aggiunto del segretario generale presso la Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali, e come rappresentante speciale per l’Africa centrale e capo dell’Ufficio regionale delle Nazioni Unite per l’Africa centrale in Gabon. Bathily ha ricoperto vari incarichi ministeriali nel governo senegalese. (Lit)