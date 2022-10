Spagna: Vox chiede a governo rettifica esplicita da Marocco su Ceuta e Melilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha chiesto al governo di esigere una rettifica dal Marocco per aver negato di avere confini terrestri con la Spagna. In una proposta depositata al Congresso dei deputati chiedono anche che l'esecutivo ottenga in tal senso da Rabat un "riconoscimento esplicito e senza riserve" del fatto che Ceuta, Melilla sono sotto la sovranità spagnola. Vox sottolinea che "le aspirazioni del Marocco" riguardo alle due città autonome e al resto dei territori spagnoli in Nord Africa "non hanno una base legale", poiché la Spagna ha "titoli di sovranità" su di essi da prima che il regno alawita si costituisse come Stato nel 1956.(Spm)