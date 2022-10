Bosnia: partiti opposizione presentano denuncia per brogli contro Snsd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di opposizione della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) hanno presentato alla Procura distrettuale una denuncia penale contro il partito Unione dei socialdemocratici (Snsd). Secondo quanto riporta l'emittente "N1", la causa sarebbe il "furto elettorale" avvenuto alle elezioni generali che si sono tenute il 2 ottobre nel Paese balcanico. L'accusa è stata presentata per "distruzione di materiale elettorale, incendio, lacerazione e alterazione delle schede elettorali". Intanto, Jelena Trivic, candidata dell'opposizione alla presidenza dell'entità, ha dichiarato che è in preparazione "una nuova imputazione", che "include diverse centinaia di persone fino ai vertici del partito", i quali secondo lei "hanno partecipato alla rapina elettorale". Nebojsa Vukanovic, rappresentante di un altro partito all'opposizione, ha valutato che "frodi elettorali di tale portata non potrebbero accadere da nessuna parte in Europa". "La portata degli abusi è così grande", ha riferito, "che anche gli osservatori della Commissione elettorale centrale (Cik) sono scioccati". (Seb)