Veneto: Consiglio di Stato dichiara illegittima deroga regionale su calendario venatorio

- "E' una bellissima giornata per tutti". Con queste parole Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon del Partito democratico e Cristina Guarda di Europa verde, consiglieri regionali dell'Intergruppo 'Tutela Animali e Natura' hanno commentato la notizia che "il Consiglio di Stato ha dato ragione al Tar del Veneto sul ricorso della Lac (Lega abolizione caccia): la deroga regionale che prevedeva di aggiungere al calendario venatorio ulteriori due giornate di caccia settimanali da appostamento alla fauna migratrice, oltre alle canoniche tre settimanali previste dalla normativa statale, è illegittima". "In materia di tutela della fauna selvatica - hanno poi aggiunto - bisogna rispettare le leggi comunitarie e nazionali, oltre ai pareri dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) dati al calendario venatorio". (Rev)