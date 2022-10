Ucraina: Gentiloni, solidarietà dei Paesi occidentali è fortissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà dei Paesi occidentali nei confronti dell’Ucraina è fortissima, e sta portando all’isolamento della posizione russa a livello internazionale. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un punto stampa con i giornalisti italiani organizzato a margine della sua visita a Washington, in occasione della ministeriale Finanze del G20 e delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. “Si tratta di una evoluzione positiva in termini di narrativa rispetto a 2-3 mesi fa, quando alcuni Paesi affermavano che la crisi alimentare era una conseguenza diretta delle sanzioni: le difficoltà finanziarie dei Paesi poveri derivano dall’inflazione”, ha detto. (Was)