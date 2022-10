Ue: Gentiloni, politiche fiscali e di bilancio devono completare scelte delle banche centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche di bilancio e fiscali devono completare le scelte delle banche centrali, e non competervi: non possiamo spingere insieme il freno e l’acceleratore, altrimenti la macchina rischia di capovolgersi. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un punto stampa con i giornalisti italiani organizzato a margine della sua visita a Washington, in occasione della ministeriale Finanze del G20 e delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. “Le misure di sostegno, che sono importanti e necessarie per le famiglie più vulnerabili e per i Paesi poveri, devono essere il più possibile mirate e temporanee, per evitare di contraddire lo sforzo per il contenimento dell’inflazione”, ha detto, aggiungendo che tale posizione, pur di non facile attuazione, è condivisa dai partner del G20. (Was)