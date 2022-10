Russia: Gentiloni, lo strumento delle sanzioni funziona ma va migliorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni contro la Russia sono uno strumento che funziona, anche se bisogna farlo funzionare meglio: i rischi di triangolazione con diversi Paesi sono noti ed evidenti, e la Commissione europea sta lavorando insieme agli alleati statunitensi per cercare di combattere questi episodi. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un punto stampa con i giornalisti italiani organizzato a margine della sua visita a Washington, in occasione della ministeriale Finanze del G20 e delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. “L’unico Paese del G20 che è in recessione marcata è la Russia, come dimostrato dalle previsioni pubblicate. (Was)