Energia: Gentiloni, contributo Usa su Gnl è molto importante

- Il contributo degli Stati Uniti in termini di offerta di gas naturale liquefatto (Gnl) è molto importante: ora siamo un po’ più sicuri rispetto a 2-3 mesi fa, con gli stoccaggi che hanno superato la soglia del 90 per cento. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un punto stampa con i giornalisti italiani organizzato a margine della sua visita a Washington, in occasione della ministeriale Finanze del G20 e delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. “È evidente che il protrarsi del conflitto in Ucraina può ridurre ulteriormente le forniture di gas russo: il nostro obiettivo è raggiungere la totale indipendenza entro qualche anno, ed è molto importante diversificare”, ha detto. (Was)