Torino: Lo Russo, firmato protocollo d'intesa con Guardia di Finanza su monitoraggio Pnrr

- Il Pnrr rappresenta una grandissima opportunità di crescita per il nostro territorio ed è nostro compito vigilare perché le grandi risorse a nostra disposizione vengano impiegate nel migliore dei modi e siano tenute al riparo dal pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata. Per questo motivo oggi abbiamo sottoscritto il protocollo d'Intesa fra la Città e il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino per il monitoraggio e il controllo delle misure di finanziamento pubblico gli appalti previsti dal Pnrr. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "La legalità è un tema a cui la nostra amministrazione tiene moltissimo e la collaborazione con le forze dell'ordine è un supporto fondamentale per cercare di gestire al meglio le risorse pubbliche, per il bene della città, delle cittadine e dei cittadini", ha concluso Lo Russo. (Rpi)