Piemonte: la prossima settimana maratona in Consiglio regionale per approvare 'Allontanamento zero'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vera e propria maratona di tre giorni per approvare il Ddl Allontanamento Zero. E' quella che si svolgerà la prossima settimana in Consiglio regionale del Piemonte. Da martedì 18 a giovedì 20 ottobre è prevista una seduta 'no stop' del Consiglio dalle 10 alle 24 per discutere gli oltre 500 emendamenti al testo e arrivare all'approvazione finale. Le opposizioni, nel frattempo, hanno annunciato proteste dentro e fuori dall'Aula. (Rpi)