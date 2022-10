Speciale infrastrutture: Siria, premier Arnous, necessario garantire fonti d’acqua sicure a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Siria, Hussein Arnous, ha ribadito la necessità di garantire i servizi necessari alla popolazione della città di Damasco, tra cui istruzione pubblica, acqua potabile e servizi igienico-sanitari. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”, secondo la quale Arnous ha rilasciato le dichiarazioni in occasione di una riunione con alcuni funzionai governativi. “È necessario garantire la sicurezza dell’acqua e della sue fonti”, ha ribadito il premier, evidenziando la necessità di analizzare tutte le risorse idriche della città, garantendo manutenzione alle infrastrutture danneggiate e ampliando quelle esistenti. “Questo consente la realizzazione di ulteriori progetti e la messa in sicurezza di quelli già esistenti”, ha concluso il premier. Nel Paese sono stati finora registrati finora 66 decessi per colera, il cui batterio è presente e si diffonde soprattutto nell’acqua. (Lib)