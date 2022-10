Speciale infrastrutture: ok da Assemblea capitolina da aumento capitale di Eur spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale stanzierà 9,3 milioni di euro per l'aumento di capitale della società Eur spa, società controllata al 90 per cento dal Ministero dell'Economia e al 10 per cento dal Campidoglio. Nella tarda serata di ieri, con 26 voti favorevoli, dopo che il piano era stato già approvato dal Mef e dalla giunta capitolina. Il totale dei nuovi investimenti, distributi su quattro assi, ammonta a 120 milioni di euro e sono così suddivisi: 45 milioni per la conservazione del patrimonio architettonico; 18 milioni per la valorizzazione delle infrastrutture dedicate a sport e cultura; 16 milioni per la valorizzazione degli asset congressuali; la restante parte per la riqualificazione urbana dei parchi e del laghetto dell'Eur. L'atto è stato presentato ieri in Aula Giulio Cesare dall'assessore alla Mobilità e Trasporti di Roma, Eugenio Patané, su delega della giunta. (Rer)