Speciale infrastrutture: Milano, rapporto Assolombarda, ottima copertura digitale e si investe in futuro green

- Milano si dimostra città smart per quanto riguarda l'infrastruttura digitale, grazie a un'ottima copertura broadband e alla capillare rete wifi. Nel confronto con le principali città europee rimangono però notevoli distanze relativamente alle reti energetiche (la rete di teleriscaldamento è un quinto di quella di Berlino; la potenza dei pannelli fotovoltaici installati è la più bassa nel benchmark) e alle infrastrutture per l'elettrico, queste ultime comunque in crescita (sono 183 le colonne di ricarica per milione di abitanti, quadruplicate dal 2017, ma ancora meno della metà di Monaco e un decimo rispetto ad Amsterdam). Sono queste le principali evidenze della quinta edizione del Booklet amart city, a cura del Centro studi di Assolombarda in collaborazione con Ey, che esplora e prova a quantificare il posizionamento di Milano nel confronto con Amsterdam, Barcellona, Berlino, Monaco e Parigi in riferimento ad alcune dimensioni della città intelligente e a misura di cittadino: le infrastrutture digitali, la mobilità, l'energia, l'ambiente, i servizi digitali e gli usi degli spazi urbani. "La competitività di Milano passa attraverso la sua capacità di gestire i cambiamenti in atto, sia sotto il profilo della crisi climatica che dal punto di vista socioeconomico. I dati che abbiamo raccolto confermano che la città sta rispondendo in modo efficace a queste sfide con azioni concrete e puntando sul coinvolgimento di tutti i settori per produrre rapidamente soluzioni che abbiano un forte impatto" dichiara Gioia Ghezzi, vicepresidente di Assolombarda con delega a Infrastrutture mobilità e Smart city e presidente della Milano smart city Alliance, iniziativa promossa da Assolombarda e 12 tra le più importanti imprese innovative del territorio, con l'obiettivo di dare impulso alla collaborazione tra pubblico e privato per progetti che contribuiscano a rendere Milano sempre più una città intelligente. "Bisogna sempre più contare su modelli di collaborazione tra pubblico e privato e continuare a fare rete con le maggiori città globali per agire in modo coordinato nella gestione delle straordinarie sfide che ci si prospettando nel prossimo futuro" conclude Ghezzi. (Com)