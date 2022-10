© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Escludo al 3.000 per cento che noi non sosteniamo il governo Meloni: qui c'è un Paese da salvare, non scherziamo". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)