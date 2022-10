Ucraina: Gentiloni, Russia non riuscirà a dividere alleanza transatlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resistenza ucraina contro l’invasione russa ha sorpreso il mondo, e l’Unione europea continuerà a dare il suo sostegno a Kiev per tutto il tempo necessario. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante una conferenza stampa organizzata al termine della riunione informale odierna dell’Eurogruppo a Washington, a cui ha partecipato anche la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen. “Qualsiasi tentativo russo di dividere l’alleanza transatlantica fallirà”, ha detto, aggiungendo che l'invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha generato “shock che hanno colpito l’economia globale, soprattutto i mercati emergenti e i Paesi più poveri”. L'Unione europea, ha continuato, rimane solidale con questi Paesi, e continuerà a sostenere le attività del Fondo monetario internazionale (Fmi) per il contrasto della povertà a livello globale. (Was)