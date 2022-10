Roma: Rsm, gare podistiche e potature, deviazioni per il fine settimana in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a domenica sono spostati in viale Giulio Cesare i capolinea dei bus, per la festa del cioccolato che si svolge in questi giorni in piazza Risorgimento a Roma. Lo comunica in una nota Servizi per la mobilità. Domani, dalle 14 alle 19, inoltre, una manifestazione è in programma a piazza di Porta San Giovanni, sul lato Porta Asinara. Sono possibili deviazioni per le linee di bus. Domenica, dalle 10:30 alle 13:30, poi, nell'area di villa Borghese è in programma una manifestazione sportiva. Saranno deviate le linee di bus. Domenica, dalle 9 alle 11, si correrà una gara podistica con partenza e arrivo su via dei Cerchi. Il percorso interesserà piazzale porta Capena, viale Aventino, via della Piramide Cestia, piazzale e via Ostiense, via San Gregorio, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via Cesare Battisti, viale IV Novembre, via Nazionale, Traforo Umberto I, via Milano, via Capo Le Case, via Propaganda Fide, piazza di Spagna, via Condotti, via del Corso, piazza del Popolo, via Ripetta, via Zanardelli, via Agonale, piazza Navona, corso Rinascimento, corso Vittorio Emanuele, piazza del Gesù, via del Plebiscito, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via dei Cerchi. Le strade saranno chiuse dalle 8:30 e saranno deviate le linee di bus. (segue) (Com)