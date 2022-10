Roma: Rsm, gare podistiche e potature, deviazioni per il fine settimana in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica, dalle 7 alle 18, sono in programma potature in viale Adriatico. La strada sarà chiusa tra via Gargano e via Spluga. Deviate le linee di bus. Da lunedì 17 ottobre potature in viale Regina Margherita. Fino al termine dell'intervento la strada sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia tra via Nizza e via Nomentana. Deviate le linee del trasporto pubblico. Da lunedì 17 ottobre, dalle 9:30 alle 18, infine, sono in programma potature in via delle Isole Curzolane. Fino al termine dei lavori la strada sarà chiusa in entrambi I sensi di marcia. Deviate le linee di bus. (Com)