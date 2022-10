Regno Unito: Labour, cambiare cancelliere dello Scacchiere non rimedierà al danno fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare il cancelliere dello Scacchiere non rimedierà al danno provocato dal governo della premier Liz Truss. E’ quanto ha dichiarato Rachel Reeves, cancelliera ombra per il Partito laborista. “Non occorre semplicemente cambiare cancelliere. Abbiamo bisogno di cambiare governo”, ha scritto in un messaggio su Twitter. “Solo il Labour offre la leadership e le idee di cui il Regno Unito ha bisogno per salvaguardare l’economia e uscire dai guai”, ha aggiunto. (Rel)