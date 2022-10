Ue: Gentiloni, economie europee navigano in acque turbolente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la ripresa dalla pandemia, le economie europee sono tornate a navigare in acque turbolente. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante una conferenza stampa organizzata al termine della riunione informale odierna dell’Eurogruppo a Washington, a cui ha partecipato anche la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen. “Abbiamo ribadito spesso la necessità di misure mirate e temporanee per uscire da questa crisi, in modo da evitare di spingere ulteriormente l’inflazione e creare nuove pressioni sul debito pubblico”, ha detto. (Was)