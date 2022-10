Bosnia:nel cantone di Sarajevo bollette gas a +9,7 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importo delle bollette del gas per una famiglia media di Sarajevo sarà più alto del 9,7 per cento nel mese di ottobre. Lo ha dichiarato la società che si occupa della sua distribuzione nel cantone della città bosniaca, Kjkp Sarajevogas. "Il consumo per ogni utenza è individuale e dipende da diversi fattori: la metratura dell'ambiente da riscaldare, se si utilizza il gas per lavarsi e per cucinare, se i serramenti sono a norma e altro. Tuttavia, l'aumento si attesterà intorno al 9,7 per cento", ha comunicato la società. La stagione di riscaldamento nel cantone di Sarajevo inizia ufficialmente domani. (Seb)