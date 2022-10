Roma: presidente Municipio VIII, a ottobre 290 appuntamenti aggiuntivi per prenotazioni carte identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appuntamenti aggiuntivi nel mese di ottobre per il rilascio della carta di identità elettronica nel Municipio Roma VIII. "Grazie alla disponibilità del personale dei nostri uffici anagrafici, abbiamo voluto incrementare gli appuntamenti per richiedere il documento di identità in modo da poter accorciare ulteriormente i tempi di attesa". Lo dichiara il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. Un lavoro di concerto con l'assessore al Decentramento Andrea Catarci, "con aperture straordinarie degli uffici anagrafici che nel nostro Municipio saranno ben cinque da qua alla fine di ottobre. Si potrà, infatti, prenotare sull'agenda Cie del ministero dell'Interno a partire da lunedì prossimo. Per un totale di 290 appuntamenti che si aggiungo a quelli già programmati negli orari ordinari". (Com)