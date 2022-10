Roma: Pedica (+Eu), buon compleanno Pd, uniti si vince ma senza M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ricorrono i 15 anni dalla nascita del Partito democratico "un partito ancora in cerca di unità". Lo afferma in una nota il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica. "Ci auguriamo che possa trovarla presto e diventare il perno di un nuovo centrosinistra - spiega Pedica -. Le ultime elezioni politiche ci hanno dimostrato che divisi non si va da nessuna parte. Bisogna aggregare ma senza correre dietro alle forze populiste. In questi anni - aggiunge - è stato fatto poco per unire. Basta divisioni, il Pd metta in piedi una comunità capace di accogliere tante anime diverse e di farle dialogare. Uniti si vince - sottolinea -, ma senza M5s". (Com)