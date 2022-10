Fvg: assessore Finanze, 214 milioni su caro-energia contro effetto boomerang su famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra d’autunno da 214 milioni di euro per far fronte alla crisi energetica punta a evitare "l’effetto boomerang" dell’aumento dei costi sulle famiglie del Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenendo in prima commissione in Consiglio regionale per l'approvazione del disegno di legge 178 sulle misure finanziarie multisettoriali. "Si tratta di un importante sforzo che è stato fatto e che si somma all'assestamento di circa 812 milioni di euro che si è realizzato nel luglio scorso", ha aggiunto l'assessore. "Questa ulteriore manovra è possibile grazie a un'attenta gestione finanziaria nei mesi precedenti che ha consentito la tenuta dei conti pubblici, anche in un momento non facile", ha spiegato. (segue) (Frt)