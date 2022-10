Rifiuti: le osservazioni al Piano di Roma presentate da Legambiente Lazio e Cgil Roma Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'era tempo fino allo scorso 30 settembre per presentare le osservazioni al Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale del commissario e sindaco Roberto Gualtieri. Il Piano prevede uno scenario futuro della gestione dei rifiuti saldamente ancorato alla realizzazione di un inceneritore per bruciare 600.000 tonnellate di rifiuti non trattati ogni anno, senza alcun nuovo impianto dell'economia circolare. "A contrastare questa impostazione, con fermezza e dalle primissime ore dopo l'annuncio del sindaco, ci sono stati Cgil Roma e Lazio e Legambiente Lazio - il maggior sindacato e la più diffusa associazione ambientalista sul territorio – le quali ora hanno presentato congiuntamente le osservazioni che da un lato analizzano le evidenti incongruenze del piano e dall'altro, con numeri e tecnologie già consolidate, propongono una alternativa reale alle proposte dell'Amministrazione", si legge in una nota. (segue) (Com)