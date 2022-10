Rifiuti: le osservazioni al Piano di Roma presentate da Legambiente Lazio e Cgil Roma Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Costruire un inceneritore a Roma è una scelta totalmente sbagliata che abbiamo sempre contrastato e contro la quale abbiamo presentato insieme le osservazioni al Piano rifiuti che rendiamo pubbliche - dichiarano Natale Di Cola segretario di Cgil Roma e Lazio e Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - Con le nostre osservazioni abbiamo analizzato incongruenze e contraddizioni di un Piano scritto con lo scopo evidente di giustificare la realizzazione di un inceneritore: basti pensare che da piano si prevede un'accelerazione nella riduzione dei rifiuti prodotti o che tra dieci anni si immagina di dover gestire la stessa quantità di organico delle ultime annate pre-covid". Nello scenario proposto da Cgil e Legambiente "si spinge su raccolta domiciliare, tariffa puntuale (Tarip) e nuove Isole ecologiche per arrivare ad una riduzione totale dei rifiuti del 12 per cento - obiettivo in linea con i dati di tutte le grandi città dove tali scelte sono avvenute negli anni scorsi - portando poi la differenziata al 72 per cento e generando impianti di trattamento dell'organico per almeno 600.000 tonnellate/anno". (segue) (Com)