Rifiuti: le osservazioni al Piano di Roma presentate da Legambiente Lazio e Cgil Roma Lazio (3)

22 luglio 2021

- "Alle 470.000 tonnellate/anno di indifferenziata residua prevista in tal modo, si sottraggono rifiuti destinati a 5 nuove filiere di riciclo: impianti per Tessile, Raee, Prodotti assorbenti per la persona e separazione delle terre di spazzamento, ai quali si aggiunge poi un corretto conferimento dei rifiuti da edilizia, oggi presenti pesantemente nell'indifferenziato, e la nascita di impiantistica per la nuova e consolidata tecnologia del riciclo chimico delle plastiche miste. Nel Piano mancano scadenze precise per gli obiettivi di incremento della raccolta differenziata da perseguire entro il Giubileo, mancano del tutto le possibili alternative tra le quali scegliere, non c'è nessun aggancio al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 2020. I poteri speciali concessi in emergenza al sindaco Gualtieri riguardano le celebrazioni del Giubileo del 2025 ma tutte le scadenze nel piano rimandano al 2030 e non si riferiscono nemmeno al termine della consiliatura (2026)", spiega ancora la nota congiunta. (segue) (Com)