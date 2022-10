Rifiuti: le osservazioni al Piano di Roma presentate da Legambiente Lazio e Cgil Roma Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Con la rinuncia al dibattito aumentano le difficoltà e si consolida la diffidenza verso tutti i tipi di impianti che dovranno essere costruiti: senza coinvolgimento dei cittadini è facile prevedere ostacoli anche per impianti di dimensioni ridotte, compatibili con l'ambiente, innovativi e posizionati secondo criteri trasparenti ed oggettivi. Nel piano gli investimenti non sono adeguati, in particolare per l'ottimizzazione del servizio, la razionalizzazione dei tempi, l'ammodernamento delle fasi di raccolta e l'adeguamento del servizio alle singole realtà. Inoltre non c'è un nuovo piano di assunzioni, non c'è nessun riferimento al personale dell'Azienda municipale ambiente; al contrario, le nostre analisi prevedono la necessità di assumere non meno di 1.500 lavoratori per implementare la raccolta differenziata, aumentare raccolta e spazzamento, migliorare il decoro della città", si legge nella nota di Legambiente e Cgil Roma e Lazio. (segue) (Com)