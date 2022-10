Rifiuti: le osservazioni al Piano di Roma presentate da Legambiente Lazio e Cgil Roma Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando penso ad Agenzia Nova, vedo i volti, ormai familiari, di tutti coloro che, giorno dopo giorno si impegnano a raccontare il nostro territorio" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- "Grazie a queste presupposti e a queste nuove filiere indicate anche nelle nostre osservazioni, nate peraltro da un confronto e un ascolto di territori e tecnici che è invece palesemente mancato al percorso del Piano, potremmo costruire - nel pieno solco dell'economia circolare - una gestione romana dei rifiuti totalmente all'avanguardia nel mondo, abbattendo le emissioni climalteranti e creando intere filiere di nuovi lavori. Andremo avanti con tutti quelli che vorranno contribuire a rendere queste proposte le più efficaci possibile, perché l'idea di realizzare un inceneritore è sbagliata in termini di impatto ambientale e di lavoro e propone, per un futuro lontano, una soluzione ampiamente superata da anni grazie alle nuove possibilità tecnologiche ed agli stili di vita ecosostenibile ai quali la collettività è sempre più pronta. Ancora oggi la scelta migliore resta quella di un concorso di idee rivolto al mondo della scienza, delle università e delle associazioni di rappresentanza per proporre un modello innovativo ed all'avanguardia che porti a discutere delle politiche per l'economia circolare di Roma non più come un compendio di cattive prassi da evitare ma come di un modello da seguire", concludono Natale Di Cola segretario di Cgil Roma e Lazio e Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio (Com)