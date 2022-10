Fvg: assessore Autonomie, con Vencato mondo della vela perde frammento della sua anima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ferita insanabile per Trieste e l'intero Friuli Venezia Giulia, che soffrono per la scomparsa di un “uomo audace e di uno sportivo di primissimo livello”. Con queste parole l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha espresso il cordoglio della Regione per la morte del velista Roberto Vencato. “Il mondo della vela italiano e internazionale oggi ha perso un frammento della sua anima”, ha detto Roberti. “Vencato rappresenta una pagina importante della storia della vela del nostro Paese con la sua partecipazione alle Olimpiadi di Montreal e l'importante ruolo di guida delle nostre squadre nazionale e olimpica, che hanno conquistato titoli, onori e medaglie. Oltre a essere un grande velista Roby Vencato è stato infatti anche un ottimo maestro e una guida per tanti giovani che si sono avvicinati a uno sport complesso e impegnativo, che regala grandi soddisfazioni ma richiede anche enorme impegno e spirito di sacrificio”. (Frt)