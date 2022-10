Camera: Lollobrigida (Fd'I), congratulazioni a presidente Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni e auguri di buon lavoro "al nuovo presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Sono certo che ricoprirà questo ruolo con responsabilità e con imparzialità. La sua elezione alla guida di Montecitorio conferma che il centrodestra, anche grazie a un confronto costante tra i partiti della coalizione, ha l'obiettivo di lavorare unito per affrontare tutte le sfide di questa importante legislatura". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)