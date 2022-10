Sardegna: Giunta approva documento di economia e finanza regionale 2023-25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Giunta regionale al Documento di economia e finanza regionale 2023-2025, Defr, che descrive le politiche che il governo regionale intende attivare per il raggiungimento degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, Prs. L'esecutivo, su proposta dell’Assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino, quest’anno in anticipo rispetto alla Legge di stabilità e bilancio, ha approvato il principale strumento di programmazione finanziaria con cui vengono appunto definiti gli obiettivi della manovra di bilancio, rappresentato il quadro finanziario delle risorse disponibili e individuati gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento della manovra (prossimo triennio). In sostanza, con l’approvazione del Defr la Giunta regionale ha fissato gli obiettivi per il triennio 23-25 ponendo le basi sulle quali poi poggerà la Legge di stabilità. (segue) (Rsc)