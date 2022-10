Sardegna: Giunta approva documento di economia e finanza regionale 2023-25 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pur in uno scenario difficile e per certi versi inedito, la Regione sostiene l’economia della Sardegna in ogni sua declinazione e tenendo conto delle criticità di ogni comparto: con l’approvazione del Defr comincia il percorso di programmazione che porterà alla prossima manovra finanziaria”, spiega il Presidente della regione, Christian Solinas. Partendo dal concetto di identità sarda contenuto nel Programma regionale di sviluppo e suddiviso nelle 7 strategie (identità politico-istituzionale; identità economica; identità territoriale e ambientale e turistica; identità sociale, del lavoro e della salute; identità culturale; identità rurale; identità dell'insularità) il Defr declina per ciascuna le prospettive per il prossimo triennio. “Andremo a incidere con una serie di politiche di sviluppo proseguendo nell’importante azione di modernizzazione della nostra Isola – continua il Presidente - ma siamo costretti a farlo in un contesto diverso rispetto a quello dello scorso anno, che tiene conto del peggioramento generale del quadro economico dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina, dell’aumento dei prezzi dell’energia, degli alimentari e della materie prime, dell’andamento dei tassi d’interesse e della minor crescita dei mercati di esportazione dell’Italia”. (segue) (Rsc)