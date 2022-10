Sardegna: Giunta approva documento di economia e finanza regionale 2023-25 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se è vero infatti che a livello nazionale il positivo andamento della produzione anche nel secondo trimestre del 2022 ha fatto rivedere al rialzo la variazione acquisita del Pil italiano per l’anno, è altrettanto vero che le prospettive per i prossimi mesi sono caratterizzate da elevati rischi al ribasso a causa della crisi. L’incremento generale dei prezzi e i rincari del settore energetico ha per la Sardegna degli effetti più pesanti rispetto ad altre regioni italiane a causa della condizione di insularità che genera maggiori costi legati ad esempio ai trasporti, con conseguenze sul tessuto economico della regione. “Da qui la necessità di programmare la prossime politiche di sviluppo coniugandole con l’esigenza di tenuta dei conti”, aggiunge l’assessore della programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino. (segue) (Rsc)