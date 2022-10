Sardegna: Giunta approva documento di economia e finanza regionale 2023-25 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accanto al disegno di Legge di Stabilità e di Bilancio per il 2023 e per il triennio 2023-2025 – spiega sempre l’esponente della Giunta Solinas - il Defr rappresenta uno strumento a supporto del processo di previsione e di individuazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi della manovra di Bilancio – prosegue l’assessore Fasolino - Rispetto a quanto fatto negli anni scorsi in cui il Defr è stato approvato insieme alla manovra di bilancio, quest'anno abbiamo lavorato perché venisse approvato prima della Manovra, coinvolgendo le direzioni generali per arrivare a un documento condiviso e validato da tutta l'amministrazione regionale”. Il Defr ora passa al vaglio del Consiglio, che dovrà approvarlo. (Rsc)