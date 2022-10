Veneto: Finco (Lega-Lv) su Fontana, saprà rivestire ruolo in maniera ottimale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo presidente alla Camera Lorenzo Fontana "saprà rivestire questo prestigioso ruolo in maniera ottimale, vista la grande preparazione alle spalle. È persona competente e colta, rappresenta i valori identitari del Veneto, l'Autonomia, la famiglia, l'amore per il territorio, l'impegno costante per la crescita economica. Persona umilissima, si è fatto da solo e lavorerà con coscienza e serietà". Lo ha dichiarato il Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto e consigliere dell'Intergruppo Lega-Liga Veneta. (Rev)