Ue: Gentiloni, bilanci Stati membri non devono alimentare inflazione o pesare su finanze pubbliche

- Le proposte di bilancio degli Stati membri Ue dovranno cercare di non alimentare l'inflazione, non compromettere i progressi verso gli obiettivi climatici e non pesare in maniera permanente sulle finanze pubbliche. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa dell'Eurogruppo informale, svoltasi in via straordinaria a Washington. "Rispondere a questa crisi è cruciale per i governi europei, ma supportiamo misure di sostegno che siano mirate e temporanee: devono evitare di alimentare ulteriormente l'inflazione, di compromettere i progressi verso i nostri obiettivi climatici o di creare un onere permanente sulle finanze pubbliche. Valuteremo i prossimi progetti di bilancio per il 2023 anche da questo punto di vista", ha dichiarato. (Was)