Torino: il caro materiali e bollette mette a rischio alcune fermate della futura Metro 2 (2)

- La periferia Nord se l’è guadagnata quest’opera, che è diventata la sua 'Linea Maginot', essenziale per lo sviluppo del territorio, per il recupero urbanistico per attrarre nuovi servizi e investimenti, per la rivalutazione immobiliare. Noi continueremo a vigilare, la linea due della metropolitana seguirà il suo percorso. In periferia niente tagli. Il tratto centrale è certamente più costoso perché passa nel centro storico, lì, se necessario, le fermate possono anche essere più distanti perché è giustamente ben servito dai mezzi pubblici. Ma attendiamo le valutazioni della giunta con InfraTo", ha concluso Conticelli. (Rpi)