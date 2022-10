Kirghizistan-Tagikistan: Putin, aiuteremo a risolvere questione confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia raccoglierà documenti, mappe e, insieme a Kirghizistan e Tagikistan, cercherà delle soluzioni alla questione delle frontiere. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa al termine della sua visita in Kazakhstan. Putin ha osservato che Mosca dispone di informazioni ancora più affidabili sui confini tra le repubbliche centroasiatiche di quante non ve ne siano negli stessi Paesi dell'area. "Presenteremo questi documenti, mostreremo queste carte, daremo un'occhiata e insieme ai nostri colleghi e cercheremo delle soluzioni", ha detto Putin. (Res)