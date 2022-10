Regno Unito: "The Times", Jeremy Hunt favorito per sostituire Kwarteng come cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jeremy Hunt e Nadhim Zahawi sono i nomi più accreditati per sostituire Kwasi Kwarteng all’incarico di cancelliere dello Scacchiere dopo le dimissioni presentate da quest’ultimo su richiesta diretta della premier britannica, Liz Truss. Secondo quanto riferiscono fonti del quotidiano “The Times”, Sajid Javid – che ha già ricoperto l’incarico di cancelliere – dovrebbe restare fuori dalla corsa, mentre il favorito sarebbe proprio Jeremy Hunt, l'ex ministro della Salute e sostenitore di Rishi Sunak nella competizione interna per la leadership dei conservatori. Hunt, tuttavia, si trova attualmente fuori dal Paese. Fra gli altri nomi possibili Nadhim Zahawi, il cancelliere del Ducato di Lancaster, e Steve Barclay, ex ministro della Salute, anch’egli sostenitore di Sunak nell’ultima corsa per la leadership. (Rel)