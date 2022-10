Lombardia: da Palazzo Pirelli la richiesta di un piano europeo per il contenimento dei costi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un nuovo piano straordinario dell’Unione Europea che individui e stabilisca un prezzo massimo per l’energia e un tetto massimo per le bollette a carico delle famiglie e delle imprese, con un maggiore coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali nella programmazione dei piani comunitari a sostegno della transizione verde”. Così il Presidente della Commissione regionale “Bilancio e programmazione” Giulio Gallera sintetizza gli impegni principali contenuti nel documento approvato oggi dal Coordinamento dei Presidenti delle Commissioni Politiche Europee dei Consigli regionali, che si è riunito a Palazzo Pirelli. Oltre a Gallera, hanno partecipato al Coordinamento il Presidente del Consiglio regionale del Veneto e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome Roberto Ciambetti, il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e Delegato per il Coordinamento Piero Mauro Zanin, i Presidenti del Consiglio regionale della Calabria Antonio Montuoro e della Basilicata Carmine Cicala, la Presidente della Commissione Affari generali, Istituzionali e Bilancio della Liguria Lilli Lauro, i Consiglieri regionali delegati Daniele Nicchi (Umbria), Carlo Riva Vercellotti (Piemonte), Francesco Gazzetti (Toscana), Diego Bernardis (Friuli Venezia Giulia), Simone Angelosante (Abruzzo) e Alessandro Capriccioli (Lazio). Sono inoltre intervenuti Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza regionale della Commissione Europea; Mario Motta del Politecnico di Milano; Gianluca Ruggieri dell’Università dell’Insubria e Lucio De Luca Vice Presidente dell’ANCI Lombardia. (segue) (Com)