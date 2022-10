Lombardia: da Palazzo Pirelli la richiesta di un piano europeo per il contenimento dei costi energetici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A introdurre i lavori del Coordinamento è stato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti, che ha sottolineato come “riunire tutti i Consigli regionali d’Italia qui in Lombardia, a Palazzo Pirelli, su un tema così determinante per il futuro del Paese, è per noi molto importante. L’efficientamento energetico e la transizione ecologica sono temi su cui anche le Regioni devono fare la loro parte. L’importante è capire che non si torna più indietro. Dobbiamo cambiare i nostri stili di vita e i nostri stili di produzione, al di là di quello che sarà l’esito di questa terribile guerra. È questo il momento di avviare la transizione ecologica”. “Questo è il momento delle scelte –ha aggiunto Giulio Gallera - e delle decisioni coraggiose. A chiedere un rapido e concreto intervento delle istituzioni, a qualsiasi livello, sono le migliaia di cittadini, imprenditori e titolari di esercizi commerciali che stanno soffocando sotto il peso delle bollette di luce e gas. Confidiamo che il Consiglio Europeo che si terrà la prossima settimana tenga conto delle nostre richieste, che nell’occasione saranno formulate sotto forma di specifico ordine del giorno”. “Oggi chiediamo ai Paesi europei un intervento urgente che dia risposta concreta agli appelli dei nostri cittadini e delle nostre imprese, a fronte di un aumento dei costi energetici che sta mettendo a dura prova la tenuta delle nostre comunità e dei nostri territori -ha sottolineato il Presidente Piero Mauro Zanin-. Dobbiamo agire subito tagliando i costi e bloccando gli aumenti, e nel medio lungo periodo prevedere interventi strutturali che favoriscano il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, l’autoproduzione energetica e la decarbonizzazione”. (segue) (Com)