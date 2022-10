Lombardia: da Palazzo Pirelli la richiesta di un piano europeo per il contenimento dei costi energetici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento approvato oggi dal Coordinamento e intitolato “Il ruolo delle Regioni nella transizione energetica”, si propone una serie di obiettivi concreti, tra i quali: porre la transizione verde al centro di qualsiasi politica; rafforzare gli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni, di incremento della produzione da fonti rinnovabili e di miglioramento dell’efficienza energetica; rafforzare una strategia di lungo periodo che assicuri l’obiettivo della piena decarbonizzazione; mettere in atto procedure atte a garantire che gli enti regionali e locali partecipino il più possibilealla programmazione e attuazione dei fondi UE che mirano a sostenere la transizione verde e che sono programmati a livello nazionale; sostenere la creazione di ulteriori incentivi per la creazione di comunità di energia rinnovabile al fine di promuovere l’autoproduzione e l’autoconsumo collettivi di energia da fonti rinnovabili. Particolare attenzione è dedicata alla crisi energetica attuale e alla conseguente situazione emergenziale, con la richiesta all’Unione europea di elaborare un nuovo piano straordinario finalizzato a sostenere iniziative per la previsione di un prezzo massimo dell’energia (gas ed energia elettrica) a livello europeo e a stabilire, anche sull’esperienza di altre nazioni, un tetto massimo per le bollette per le famiglie e per le aziende e gli esercizi commerciali. Il documento sarà poi portato all’attenzione del Consiglio europeo del 20-21 ottobre, con la richiesta di un piano d’azione concreto e dettagliato per dare risposte immediate ai cittadini. (Com)