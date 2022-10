Csi: Putin, Paesi membri preoccupati da questione ucraina ma cooperazione resta intatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi membri della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) sono preoccupati per lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e l'Ucraina, ma ciò non influisce sulla profondità delle relazioni. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una conferenza stampa al termine della sua visita in Kazakhstan. "Naturalmente, i partner sono interessati e preoccupati per il futuro sviluppo delle relazioni nella questione russo-ucraina. Ma questo tema è oggetto di discussione. È vero, non c'è niente di così inaspettato qui. E informiamo nel dettaglio i nostri partner di questo tema, spieghiamo il nostro punto di vista sul carattere, sulla qualità, sulla profondità delle relazioni della Russia con questi Paesi", ha detto Putin. "I nostri alleati, i nostri partner vogliono lavorare in formati come la Csi. Non cambia nulla in questo senso", ha affermato il presidente russo. Putin ha anche aggiunto che "si sta prestando attenzione ad alcuni eventi legati alle relazioni tra Azerbaigian e Armenia, a quanto sta accadendo tra Tagikistan e Kirghizistan. Ne siamo tutti ben consapevoli". (Res)