- "In termini di domanda il 2022 sta recuperando ulteriormente, ma diciamo che mediamente siamo ancora un 20-25 per cento al di sotto dei numeri del 2019". Lo ha affermato oggi l'ad di Trenord e direttore generale di Fnm Marco Piuri, a margine dell'EY Mobility Summit che si è tenuto alla Next Mobility Exhibition, a Rho FieraMilano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)